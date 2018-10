Chiari: 53enne investita in bicicletta lungo viale Mellini

CHIARI. Tanto spavento, ma per fortuna nulla di grave, per un incedente stradale che ha visto coinvolta una ciclista di 53 anni.



Verso le 16.50 di mercoledì, la donna stava pedalando lungo viale Mellino Mellini, quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è stata urtata da un veicolo e buttata a terra.



Sul posto è stata inviata in codice giallo un'ambulanza, che, dopo le prime cure, ha accompagnato la 53enne al vicino ospedale per gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Polizia Stradale.