Schianto contro un’auto, tir si ribalta in mezzo alla strada: sul posto l’elisoccorso

Brutto incidente lungo l'autostrada BreBeMi nella tarda mattinata di martedì. Nello schianto, avvenuto tra lo svincolo di Chiari Sud e Calcio, sono rimasti coinvolti un'auto e un tir, che avrebbe finito per ribaltarsi lungo la carreggiata.

È successo poco prima delle 12.30: ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, l'uomo al volante dell'auto. Negli istanti successivi al violento impatto, per l'automobilista (un 53enne) si è temuto il peggio, tanto che la centrale operativa del 112, oltre a un'ambulanza, ha inviato sul posto l'elisoccorso.

L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118, che, valutate le condizioni del 53enne, hanno optato per il trasporto a bordo di un'ambulanza, all'ospedale di Chiari. L'uomo avrebbe riportato serie lesioni, ma non è in pericolo di vita: è stato infatti ricoverato in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Chiari, che si è occupata dei rilievi di rito.