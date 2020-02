Spaventoso incidente: auto si infila sotto il rimorchio di un camion

Quando medici e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, si sono trovati una scena davvero terribile: una Bmw finita di traverso sotto il rimorchio di un tir, con l'abitacolo in parte schiacciato, gli airbag saltati e le ruote esplose. Teatro dell'incidente, avvenuto verso le 7.30 di martedì, via Rudiano a Chiari, nei pressi del polo logistico.

Al volante dell'auto c'era una donna di 34 anni: nello schianto, quasi per miracolo, ha riportato solo ferite di lieve entità. E' stata comunque accompagnata al Civile di Brescia per accertamenti.



Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente, sulla quale ha sicuramente influito la fitta nebbia presenta in zona nel primo mattino.