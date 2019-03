Parcheggia ma non tira il freno a mano, l'auto si muove e travolge un uomo

Ha parcheggiato l'auto in discesa, dimenticandosi però di azionare il freno a mano: appena dopo essere sceso, per entrare in banca ed effettuare alcune operazioni, la sua macchina (una Ford Focus) ha cominciato a muoversi, in retromarcia, finendo anche per travolgere un pedone.

È accaduto nella tarda mattinata di venerdì a Cevo, lungo via Roma. La Focus avrebbe addirittura divelto la barriera che separa il percorso pedonale dalla strada, poi ha investito un 44enne del posto. In seguito all'urto, l'uomo è rovinato sull'asfalto. Per lui inizialmente si è temuto il peggio: tanto che da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, il 44enne è stato trasferito in elicottero alla Poliambulanza: per lui traumi e contusioni, ma nulla di grave, per fortuna.

La corsa senza conducente della Ford Focus si è fermata dopo una cinquantina di metri, contro la porta di un ristorante. Sul posto, oltre alle ambulanze di Camunia soccorso, che hanno trasportato il ferito al campo sportivo dove è atterrata l'eliambulanza, i carabinieri di Cedegolo che si sono occupati dei rilievi.