Provoca un incidente e scappa: nello schianto ferita anche una donna incinta

Caccia grossa alla Bmw bianca che mercoledì mattina potrebbe aver provocato l'incidente di Via Breda a Cellatica in cui è rimasta ferita anche una donna incinta, di 40 anni, attualmente ricoverata in prognosi riservata al Civile (ma le sue condizioni non sono gravi).

Gli unici testimoni dell'accaduto sono i due automobilisti rimasti coinvolti nel sinistro: oltre alla donna anche un 49enne residente a Gussago. Entrambi hanno riferito alla Polizia Locale della presenza “ingombrante” della Bmw, che a detta loro avrebbe apppunto causato l'incidente.

L'incidente

Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le due auto si muovevano in direzione opposta, in un tratto stradale “delicato” dove in passato non sono mancati gli incidenti, purtroppo mortali. A quanto pare la Bmw avrebbe tentato un sorpasso azzardato, costretta dunque ad evitare due vetture in rapida sequenza, poi finite fuori strada.

All'arrivo degli agenti da una parte c'era la Fiat 500 guidata dalla donna incinta, e dall'altra la Fiat Punto del 49enne. Della Bmw nessuna traccia, neanche sulle carrozzerie: l'auto infatti non le avrebbe urtate, ma solo (si fa per dire) mandate fuori strada. Il pirata della strada ovviamente non si è fermato.

Le indagini

La Polizia Locale sta raccogliendo le testimonianze di altri residenti che in questi giorni avrebbero “avvistato” una Bmw bianca sfrecciare a tutta velocità. Al vaglio degli inquirenti anche meccanici e carrozzieri della zona, che potrebbero aver riparato una Bmw danneggiata: potrebbe già esserci una pista.