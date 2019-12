Auto si schianta contro un pullman carico di studenti diretti a scuola

Tanta paura a Cellatica per un incidente tra un’auto e un bus di linea, avvenuto verso le 7.30 di martedì mattina. Stando alle prime informazioni trapelate, i due mezzi si sarebbero scontati frontalmente all’altezza del semaforo di via Breda.

Il pullman della Linea 13 era carico di studenti diretti verso le scuole della città: per fortuna nessuno di loro avrebbe rimediato traumi o ferite. Lievi conseguenze anche per le persone che viaggiavano sulla macchina. Si tratta di due uomini di 51 e 52 anni: dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e un’automedica, sono stati trasferiti al Civile e ricoverati in codice giallo e verde.

Nessuna grave ripercussione sul traffico, nonostante l’incidente sia avvenuto nell’ora di punta. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Gardone Val Trompia, che si sono occupati dei rilievi di rito.