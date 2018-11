Violento schianto tra due auto, tre feriti portati in ospedale

Quattro persone coinvolte, tre feriti portati in ospedale e due auto incidentate: questo il bilancio dello schianto avvenuto sabato mattina a Cellatica verso le 10.20.

Per cause ancora in corsa d'accertamento, i due veicoli si sono scontrati lungo via Caporalino nei pressi della BCC del Garda. Un impatto piuttosto violento, tanto da richiedere l'intervento di tre ambulanze e di un'automedica. Delle quattro persone coinvolte, tre hanno riportate lesioni serie e sono state ricoverate in codice giallo: si tratta di un 26enne, di un 46enne e di un 51enne.

Come scritto, è ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sulla quale stanno indagando gli agenti della Stradale di Brescia, intervenuti sul posto con una pattuglia. Per rimuovere i veicoli e mettere in sicurezza la carreggiata, è giunta dalla città anche una squadra dei vigili del fuoco.