Auto sbanda e si ribalta: ferito un ragazzo

Spaventoso incidente stradale nelle prime ore di domenica a Cazzago San Martino. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, un'auto ha improvvisamente sbandato, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. Tutto è accaduto poco dopo le 7, lungo la strada Provinciale 19.

Immediata la chiamata al 112: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia e un'ambulanza, arrivata a sirene spiegate. Negli istanti successivi allo schianto si è infatti temuto il peggio per il conducente, un 19enne di Desenzano. L'allarme è fortunatamente rientrato poco dopo l'arrivo dei volontari della Croce Verde di Ospitaletto: il giovane avrebbe riportato seri traumi e fratture, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

Dopo le prime cure prestate in loco, è stato trasferito all'ospedale Civile di Brescia e ricoverato in un rassicurante codice giallo. Spetta agli agenti della stradale ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.