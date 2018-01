Auto sbanda e si schianta sulla Provinciale: ragazzo ricoverato al Civile

Brutto incidente stradale lungo la Provinciale 11 a Cazzago San Martino, attorno alle 23.20 di lunedì 15 gennaio. Per cause ancora in corso d’accertamento, un’auto ha sbandato ed uscita di strada nei pressi del parcheggio dell’Hotel Papillon.



Tre in tutto le persone coinvolte nello schianto, una delle quali ha riportato serie lesioni: si tratta di un ragazzo di 23 anni, ricoverato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia. Un altro ferito è stato invece portato alla Poliambulanza per semplici accertamenti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia della Polizia stradale di Brescia, a cui spetterà di ricostruire la dinamica del sinistro.