Scontro con un'auto: trattore finisce con le ruote all'aria

Una strada stretta, davanti a sé un'altra automobile e un trattore: il conducente di una Ford ha pensato di sorpassare entrambi, non accorgendosi che il mezzo agricolo stava per svoltare alla sua sinistra. È una fortuna che il bilancio dell'incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri a Cazzago San Martino parli solo di danni materiali, e nessun ferito.

Lo scontro è avvenuto lungo la strada che dalla località Barco conduce verso Cazzago San Martino, in via Reverberi. Coinvolti una Ford - l'auto che cercava di sorpassare - e un trattore Same. Accortosi del tentativo di sorpasso, il conducente del trattore ha sterzato bruscamente, non riuscendo però né ad evitare l'impatto, né il successivo ribaltamento.

Il mezzo agricolo è finito con le ruote all'aria nei pressi di una pianta. Come anticipato, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunte due pattuglie, la Polizia locale di Cazzago e i carabinieri.