Uomo investito da un pirata della strada: è in gravi condizioni

Ha investito un anziano e non si è fermato a prestare soccorso. Sembra avere le ore contate il pirata della strada che, domenica sera, ha travolto un anziano lungo via Marconi a Castrezzato. I carabinieri della compagnia di Chiari e Castrezzato stanno infatti analizzando tutti i filmati registrati dalle telecamere installate in paese, per individuare la persona al volante del veicolo (non ancora chiaro se sia un'auto o un furgone) che ha travolto un 77enne del posto.

Tutto è accaduto poco prima delle 19. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti che hanno notato l'anziano riverso sull'asfalto: pensando che fosse stato colto da un malore, hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto si è precipitata un'ambulanza dei volontari di Trenzano, che hanno prestato le prime cure.

Dopo essersi accorti che l'anziano presentava ferite compatibili con un incidente, i sanitari del 118 hanno quindi avvisato i carabinieri e sono scattate le indagini. L'anziano è invece stato trasportato all'ospedale Poliambulanza: le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche.