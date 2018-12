Investito da un'auto mentre va a scuola, bimbo ferito al volto

Tragedia per fortuna solo sfiorata a Castrezzato, lungo via Chiari: un bambino di 11 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada, resta ancora da accertare se fosse sulle strisce pedonali.

L’impatto, per fortuna non violento, è avvenuto con il sopraggiungere di un’auto, che ha urtato il piccolo nonostante il tentativo di frenata. Tutto è accaduto attorno alle 8. Lunghi attimi di paura, in attesa dell’arrivo dei soccorsi giunti sul posto in pochi minuti.

Il bimbo, che stava andando a scuola, avrebbe rimediato alcune lievi ferite ed escoriazioni al volto. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Chiari, in codice giallo. Le sue condizioni per fortuna non sono preoccupanti.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia stradale di Darfo Boario Terme e della Locale di Castrezzato, sul posto per effettuare i rilievi di legge.