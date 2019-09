Cade dalla moto e batte la testa sull'asfalto: ragazzino in ospedale

Brutto incidente, sabato pomeriggio, all'autodromo di Franciacorta a Castrezzato, dove si stavano disputando i Campionati italiani di velocità juniores. Coinvolto un ragazzino di soli 12 anni: per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sue due ruote, è stato sbalzato dalla sella, ed è rovinato sull'asfalto.

Una bruttissima caduta: il giovane avrebbe infatti battuto la testa e inizialmente si è temuto il peggio. L'allarme è scattato verso le 15: sul posto è intervenuta un'ambulanza. Dopo le prime cure, il 12enne è stato trasferito al Civile: è stato ricoverato in codice giallo per un sospetto trauma cranico e le cue condizioni non sarebbero crititiche.