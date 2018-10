Falciata da un'auto mentre attraversa sulle strisce: grave una bambina

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì a Casto: una bimba di 6 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali. Tutto è accaduto poco dopo le 13 in via Roma, a poca distanza dalle scuole elementari del paese. La centrale operativa del 112 ha inviate tre ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Stando alle prime informazioni trapelate, le condizioni della piccola sarebbero piuttosto gravi: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, è stata trasportata d'urgenza al Civile di Brescia, a bordo dell'elisoccorso.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto: sul posto ci sono i carabinieri di Salò che si stanno occupando dei rilievi e raccogliendo i racconti dei testimoni.