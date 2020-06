Si addormenta e finisce fuori strada: ragazza di 22 anni grave in ospedale

Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni destano comunque la dovuta attenzione: è grave la ragazza di 22 anni che domenica notte è uscita di strada tra Castiglione delle Stiviere e Carpenedolo, mentre si stava dirigendo verso casa, ad Acquafredda. Lo schianto intorno alle 1 e 20, sulla Strada provinciale 343 in località Tezze.

Avrebbe fatto tutto da sola, probabilmente a causa di un improvviso colpo di sonno. La sua utilitaria ha sbandato ed è uscita dalla carreggiata, finendo fuori strada fino a quasi ribaltarsi. E' stato un altro automobilista di passaggio a dare l'allarme, non appena notata la vettura. In pochi minuti sul posto già c'erano un'ambulanza di Soccorso Azzurro, l'automedica e una pattuglia dei carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricoverata in ospedale in elicottero

Nel frattempo, da Brescia, si era già levato in volo l'elicottero, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile, in codice giallo: la ragazza è stata ricoverata intorno alle 2.30. La buona notizia è che, nonostante la riserva di prognosi, la giovane non sarebbe in pericolo di vita. Ma ha comunque riportato varie ferite, tra cui un trauma cranico e la frattura della clavicola.