Con l'auto sbanda, poi si schianta con un Tir: morto sul colpo

Uno schianto terribile che non gli ha lasciato scampo: lo hanno trovato senza vita in un groviglio di lamiere. Morto sul colpo, per lui non c'è stato niente da fare: anche la sua auto, una Peugeot 207 CC, è andata completamente distrutta a seguito dell'impatto. La vittima è un pensionato mantovano di 80 anni, l'incidente giovedì pomeriggio intorno alle 16 lungo la Sp236, in territorio di Castiglione delle Stiviere e a due passi dalle Tezze di Carpenedolo, all'altezza della Sterilgarda.

Sulla dinamica dell'accaduto indagano Polizia Locale e Carabinieri. L'uomo alla guida della Peugeot avrebbe improvvisamente sbandato, finendo nella corsia opposta di marcia proprio quando stava transitando un camion, un Tir che aveva appena caricato tonnellate di materiale, guidato da un giovane camionista di 30 anni.

Il conducente ha fatto di tutto per allertare l'automobilista: se l'è trovato di fronte quasi all'improvviso, ha sfanalato e suonato a lungo il rumoroso clacson, ha provato a frenare e a sterzare. Ma l'impatto era ormai inevitabile: l'auto ha centrato in pieno il mezzo pesante, finendo schiacciata su se stessa dal vano motore fino al posto guida.

Non si esclude che l'80enne possa avere avuto un malore: si attendono gli esiti dei primi accertamenti medico-legali, ma potrebbe anche essere disposta l'autopsia. Traffico in tilt per tutto il pomeriggio: la strada è rimasta chiusa per circa tre ore, e poi riaperta a singhiozzo, con senso unico alternato. Sul posto la centrale operativa ha inviato ambulanza e automedica: purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo.