Esce dallo stop, lo schianto e la folle carambola: auto si ribalta in un fosso

Incidente stradale lunedì pomeriggio a Castiglione delle Stiviere, in località Gozzolina sulla strada che porta anche a Medole e Carpenedolo: sono quattro le persone ricoverate in ospedale a seguito dell'impatto, tre a Brescia al Civile e alla Poliambulanza e il quarto a Castiglione. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale. Da una prima ricostruzione sembra che una Fiat Punto, a bordo tre persone, in uscita da Via Perosso avrebbe tagliato la strada a una Mercedes, con un solo occupante, che arrivava invece da Via Pigliaquaglie.

Folle carambola dopo l'impatto

La violenza dell'impatto ha scatenato una folle carambola: la Punto si è ribaltata ed è finita in un fosso, completamente distrutta. Irrimediabilmente danneggiata anche la Mercedes. Sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio ad allertare il 112.

La centrale operativa ha inviato sul posto, oltre alle ambulanze e all'automedica, anche una squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare i feriti dalle lamiere. La strada è rimasta chiusa a lungo, fino al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.