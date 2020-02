Schianto frontale nella notte, coinvolti 3 ragazzi: un quarto si è dato alla fuga

Incidente stradale con giallo sabato notte a Castiglione delle Stiviere: due i feriti trasportati in ospedale a Brescia, una terza persona è rimasta illesa. Ma ci sarebbe anche un quarto individuo di cui, per ora, si sono perse le tracce: la Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, non esclude che fosse proprio lui alla guida di una delle due vetture coinvolte nell'incidente, e che potrebbe essere fuggito per evitare i doverosi controlli del tasso alcolemico.

Tutto è successo in Via Leon Battista Alberti, intorno alle 1.30: è stato un altro automobilista, che avrebbe assistito alla scena a distanza, ad allertare il 112. Si è trattato di uno schianto frontale, che ha coinvolto due Volkswagen Golf andate in gran parte distrutte a causa dell'incidente. Un ragazzo di 24 anni è stato liberato dalle lamiere dell'auto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Due feriti ricoverati a Brescia

Un altro ragazzo, di 23 anni, avrebbe invece riportato una frattura a una gamba: sono stati entrambi ricoverati a Brescia, al Civile e alla Poliambulanza (in codice giallo). Illeso invece il terzo giovane, anche lui di 23 anni.

La strada è rimasta chiusa al traffico per più di un'ora: sul posto, oltre alla Polstrada, anche tre ambulanze della Croce Azzurra, Croce Bianca e Croce Verde, più l'automedica. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire nei dettagli la dinamica del sinistro.