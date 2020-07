Ragazzino di 14 anni investito nella notte: è grave

Sono gravi le condizioni del ragazzino di 14 anni che nella tarda serata di martedì, intorno alle 23.30, è stato investito da un'auto in Via Monte Pasubio a Capodimonte, frazione di Castenedolo: è stato ricoverato in codice rosso al Pediatrico del Civile e avrebbe riportato la frattura del bacino.

Alla guida dell'auto che l'ha travolto un ragazzo di 23 anni, che agli agenti della Polizia Stradale – intervenuti per i rilievi – ha riferito di non averlo visto, mentre attraversava la strada in bicicletta. Il tratto in questione, in effetti, si trova in periferia e non è illuminato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stato proprio il giovane automobilista ad allertare il 112: sul posto si sono precipitati i soccorsi, un'automedica e un'ambulanza della Croce Blu, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, come detto in codice rosso.