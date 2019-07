Frontale auto-moto: ragazzino sfonda il parabrezza e vola sull'asfalto

Lo schianto frontale, il terribile volo sul parabrezza e poi sull'asfalto. Se l'è vista davvero brutta il ragazzino di 17 anni, di casa a Castenedolo, coinvolto nell'incidente avvenuto giovedì mattina a Ciliverghe di Mazzano.

Tutto è accaduto pochi munti prima delle 8: il giovane stava precorrendo viale Matteotti in sella alla sua moto 125, quando è stato colpito in pieno da un'auto che era impegnata in una manovra di svolta a sinistra. La donna al volante della macchina (una Citroen C3) non avrebbe proprio visto la due ruote che sopraggiungeva e l'impatto è stato inevitabile e terribile: il giovane ha sfondato il parabrezza dell'utilitaria, prima di rovinare a terra.

Negli istanti successivi allo schianto per il 17enne si è temuto il peggio e sul posto si è precipitata un'ambulanza in codice rosso. L'allarme è rientrato, per fortuna: il giovane non avrebbe mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. Buone notizie arrivano dall'ospedale Poliambulanza, dov'è stato ricoverato per le cure del caso: avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non destano eccessiva preoccupazione. La dinamica e i rilievi dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale di Salò.