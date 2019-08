Inferno in tangenziale, bloccata per ore: 7 feriti nello schianto, 3 sono gravi

Paurosa carambola e tamponamento da record in Tangenziale Est, nella zona della Fascia d'Oro in territorio di Castenedolo, in località Macina, nota come Masna per gli autoctono: sono addirittura dieci i mezzi coinvolti, 7 auto e 3 mezzi pesanti, sette anche i feriti, tre di questi ricoverati in gravi condizioni in ospedale, quasi tre ore di coda prima del ripristino della viabilità.

Il maxi-incidente

E' questo il bilancio del maxi-incidente di mercoledì pomeriggio, intorno alle 16.30: a scatenare l'inferno di lamiere, che poteva avere conseguenze ben peggiori, il camion Iveco che ha tamponato una Fiat Panda, finita poi sulla corsia opposta di marcia e dunque rimasta schiacciata tra il mezzo pesante e il furgone, in un cartoccio di portiere, vetri rotti e carrozzeria distrutta.

Da qui si è scatenato l'effetto domina: una Dacia si è trovata di fronte il camion fermo, pur di evitarlo ha sterzato e si è schiantata con una Renault che transitava in direzione opposta. All'appello mancano infine altre tre auto e un altro camion coinvolti nello schianto.

Il bilancio dei feriti

Non meno grave il bilancio dei feriti. Come detto sono tre le persone ricoverate in ospedale in gravi condizioni: per due di loro si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza. Si tratta di una giovane donna di 37 anni, quella che guidava la Dacia, che ora è in prognosi riservata al Civile: insieme a lei anche la donna di 39 anni che guidava la Panda, ricoverata in codice rosso alla Poliambulanza. Grave anche un 66enne, ricoverato però in codice giallo: nell'elenco dei feriti anche una ragazza di 32 anni e due uomini di 44 e 69 anni, e due persone di cui non sono state rese note le generalità.

Sul posto tre ambulanze (da Brescia, Calcinato e Mazzano) oltre all'automedica, i due elicotteri (da Brescia e Como) per soccorrere i feriti più gravi, tre pattuglie della Polizia Stradale, due squadre dei Vigili del Fuoco con mezzi e attrezzature speciali per rimettere in sicurezza la carreggiata. Ci sono volute quasi tre ore: il tempo in cui la tangenziale è rimasta completamente bloccata, in entrambi i sensi di marcia. Riaperta solo dopo le 19.30.