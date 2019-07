Spaventoso frontale: auto si schianta contro una bisarca, un ferito grave e traffico nel caos

Grave incidente mercoledì pomeriggio lungo l'arteria stradale che collega la Statale 45bis alla Fascia d'Oro. Lo schianto è avvenuto in territorio di Castenedolo, a poca distanza dal casello Brescia Est dell'autostrada A4.

Attorno alle 17, per cause ancora da chiarire, un'Audi che viaggiava in direzione di Brescia ha improvvisamente sbandato e invaso l'opposta corsia di marcia, proprio mentre sopraggiungeva una bisarca. Il camionista ha provato ad evitare lo scontro, spostandosi verso il ciglio della strada, ma il disperato tentativo è stato inutile.

L'impatto, violento, ha ridotto l'Audi a un groviglio di lamiere: per liberare l'automobilista, un 59enne, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta estratto dall'abitacolo, l'uomo è stato visitato dai sanitari del 118, giunti a bordo di due ambulanze, e poi trasferito e ricoverato, in codice rosso, alla Poliambulanza. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, già congestionato vista l'ora di punta: code e rallentamenti si sono registrati per un paio d'ore sia sulla bretella che sulle strade secondarie.