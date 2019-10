Moto contro un’auto che svolta, biker sbalzato sull'asfalto: è grave

Un grave incidente, forse causato dalla pioggia, si è verificato mercoledì sera a Castenedolo. Per cause ancora da chiarire, una moto e un’auto si sono scontrate poco prima delle 19 lungo via Giacomo Matteotti.

Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il conducente della due ruote: un 32enne di Brescia. Sbalzato dalla sella dopo l’impatto con una Fiat Panda, guidata da una maestra 27enne del paese, è rovinato sull’asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, è stato trasferito alla Poliambulanza e ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non è in pericolo di vita.

Illesa la 27enne che era al volante della Panda. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, l’utilitaria stava svoltando per imboccare via Matteotti, quando si sarebbe trovata di fronte la moto (una Ktm) e non avrebbe potuto evitare lo scontro.