Schianto all'alba: auto esce di strada e finisce contro un albero, grave un ragazzo

Spaventoso incidente all'alba di domenica a Castenedolo: un'auto fuori controllo si è schiantata contro un albero che costeggia la strada. Tutto è accaduto intorno alle 6.30 lungo via Monte Grappa. Temendo il peggio la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto ambulanza e automedica in codice rosso e i Vigili del Fuoco.

Un impatto violentissimo: il giovane al volante, un 27enne di Montirone, è stato estratto dalle lamiere dell'auto (una Nissan Juke), andata completamente distrutta. Dopo le prime cure sul posto, il trasporto d'urgenza all'ospedale Poliambulanza.

Il ragazzo avrebbe riportato seri traumi e le sue condizioni sarebbero gravi: è stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause all'origine dello schianto. Un colpo di sonno, una distrazione, un guasto: sono solo alcune delle ipotesi al vaglio della Polizia Stradale, che è intervenuta sul posto per i rilievi di rito.