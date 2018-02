Due incidenti in un chilometro, auto si ribalta: traffico in tilt sulla Provinciale

Due incidenti a distanza di poche centinaia di metri sono avvenuti martedì mattina lungo la Provinciale 18, tra Castelcovati e Castrezzato, nell'arco di 20 minuti. In entrambi i casi, le ambulanze sono arrivate a sirene spiegate, accompagnate dai mezzi dei Vigili del Fuoco. Tre i veicoli coinvolti e due i feriti, le cui condizioni sono apparse molto meno gravi di quanto temuto in un primo momento

Il primo sinistro è avvenuto, poco prima delle 7.30, in direzione Castrezzato: un furgone e una Peugeot Station Wagon si sono scontrati pochi metri prima del semaforo. Un impatto piuttosto violento, tanto che entrambi i veicoli sono stati sblazati sull'opposta carreggiata.

Lievi, fortunatamente, le conseguenze per la donna al volante dell'auto, una 41enne di Castelcovati: è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Chiari per gli accertamenti del caso e ricoverata in un rassicurante codice verde. Illeso il conducente del furgone, un 39enne residente in paese. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi.

Venti minuti più tardi (e 750 metri più avanti) il secondo incidente: per cause ancora da chiarire, un'auto che procedeva verso Castelcovati si è ribaltata lungo la carreggiata. Anche in questo caso il 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco di Chiari. La conducente sarebbe uscita da sola dall'abitacolo, riportando solo lievi contusioni poi medicate all'ospedale di Chiari.