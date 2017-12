Malore al volante, provoca due incidenti: automobilista muore in ospedale

Il malore, gli incidenti e la corsa in ospedale dove i medici hanno fatto il massimo per salvargli la vita. Tutto inutile: l'anziano è spirato in un letto della Poliambulanza. L'uomo, un 77enne di Castel Mella, era stato colto da un malore improvviso mentre era la volante della sua Nissan Micra.

Dopo aver perso il controllo della sua utilitaria, aveva prima travolto una bicicletta condotta da una 67enne, imboccando poi contromano una rotonda e finendo per schiantarsi frontalmente contro una Volkswagen Tiguan.

Gli incidenti sono avvenuti attorno alle 9.15 di martedì mattina lungo via Gramsci a Castel Mella. Le condizioni dell'anziano erano apparse drammatiche fin da subito: trasportato d'urgenza alla Poliambulanza, era stato ricoverato in Rianimazione. Il sottile filo di speranza si è spezzato nella notte tra martedì e mercoledì.