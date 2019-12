Terribile frontale sulla Provinciale, due auto nel fossato: grave ragazzo di 20 anni

E' ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia, ma non è in pericolo di vita, il ragazzo di 20 anni vittima insieme a un uomo di 42 del brutto incidente di giovedì sera a Castel Goffredo, poco dopo le 19 sulla Strada Provinciale 6, all'altezza dell'incrocio per Bocchere.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: si tratterebbe di uno scontro frontale, in cui sono rimaste coinvolte una Volkswagen cabrio e una Lancia Libra, la prima guidata dal 20enne, la seconda dal 42enne. Una botta tremenda: le due vetture sono “rimbalzate” a diversi metri di distanza, e finite entrambe in un fosso.

Schianto frontale: cos'è successo

Sul posto la centrale operativa ha inviato l'automedica di Castiglione e un'ambulanza della Croce Azzurra, mentre in volo è stato fatto decollare l'elicottero, partito da Brescia. Della dinamica se ne stanno occupando i carabinieri, per liberare i feriti dai rispettivi abitacoli si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.

A quanto pare una distrazione all'origine dell'incidente, complice il buio della strada e l'asfalto viscido. Il 42enne alla guida della Lancia si è procurato solo qualche brutta botta, ed è stato ricoverato in codice verde, solo in via precauzionale. Più gravi le condizioni del 20enne, che comunque non rischia la vita: l'allarme era stato lanciato in codice rosso, poi derubricato in un più rassicurante codice giallo. Come detto, è ricoverato al Civile.