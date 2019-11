Furgone fermo per un guasto, un suv lo travolge: ferite due giovani donne

Spaventoso incidente lunedì sera lungo il raccordo della Sp 510 in territorio di Castegnato. Due donne di 32 e 39 anni sono rimaste ferite nello schianto, verificatosi attorno alle 19.30 all’altezza del Mercatone Uno, in direzione di Rodengo Saiano.

Secondo quanto finora ricostruito, il furgone Ford Transit a bordo del quale viaggiavano le due giovani donne è rimasto in panne in mezzo alla strada, a causa di un'avaria al motore, ed è stato stato travolto da una Volkswagen Tiguan. Il 37enne che era alla guida del Suv non avrebbe potuto far nulla per evitare lo schianto: si sarebbe trovato l’autocarro in mezzo alla carreggiata, centrandolo in pieno.

Per fortuna il suv non viaggiava a velocità sostenuta e l’impatto non è stato devastante. Sul posto, oltre alla Stradale di Iseo che ha raccolto i rilievi, sono intervenute due ambulanze. La 32enne che era volante del furgone e la passeggera (entrambe di origine albanese) avrebbero rimediato seri traumi e sono state trasportate nei nosocomi cittadini: una al Civile, l’altra al Città di Brescia. Le loro condizioni non destano preoccupazione e potrebbero essere dimesse già nelle prossime ore.