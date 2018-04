Travolto da un Tir all'uscita da scuola, ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Un ragazzino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in seguito a un bruttissimo incidente: il 13enne è stato travolto da un camion mentre rincasava al termine delle lezioni scolastiche.

Tutto è accaduto poco dopo le 13 di martedì a Castel Goffredo, comune del Mantovano, lungo via Ferdinando Magellano, a poca distanza dalle scuole medie. La macchina dei soccorsi si è mossa veloce: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un'automedica, mentre da Bergamo si è alzato in volo l'elisoccorso.

Il ragazzino - di origini cinesi, arrivato da pochi giorni in Italia- non avrebbe mai perso conoscenza, ma era sotto shock e lamentava forti dolori: medicato e stabilizzato sul posto, è poi stato trasferito d'urgenza nel nosocomio di Bergamo e sottoposto alle cure del caso. Avrebbe riportato una bruttissima frattura alla gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica è ancora tutta da chiarire: la Polizia Locale ha raccolto i rilievi e le testimonianze per far luce sul grave incidente.