Schianto all'incrocio, 6 persone coinvolte e 4 in ospedale: sono tutte donne

Due i veicoli coinvolti, sei le persone a bordo, quattro i ricoveri in ospedale: è questo il bilancio dello schianto di martedì pomeriggio a Casalbuttano, nel Cremonese, sulla Strada provinciale 6 che porta a Robecco d'Oglio e a Pontevico. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi.

Forse la forte pioggia, la scarsa visibilità e l'asfalto bagnato all'origine dell'incidente all'incrocio tra Via Maretti Soldi e Via Bissolati. Sono tutte donne le persone coinvolte, e quattro di loro sono finite in ospedale, in codice giallo e verde: una 35enne, una 37enne, una 42enne e una 47enne. Illese le altre due donne che in quel momento erano a bordo, una 44enne e una 47enne.

A supporto dei carabinieri anche gli agenti di Polizia locale, e i Vigili del fuoco per liberare le donne ferite e per la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto, oltre all'automedica, ben tre ambulanza: i volontari di Casalbuttano, la Croce Verde di Cremona e la Croce Bianca di Brescia. Non pochi i disagi al traffico: la strada, per forza di corse, è rimasta chiusa per almeno un'ora.