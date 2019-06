Schianto frontale tra auto in pieno centro: tre ragazzi in ospedale

Attimi di paura in pieno centro a Carzago (frazione di Calvagese della Riviera), dove, martedì verso l'ora di cena, due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso d'accertamento.

Ad avere la peggio nello schianto sono stati i quattro ragazzi a bordo di un'Audi A3, tre dei quali sono finiti in ospedale per essere medicati. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato gravi lesioni.

Per i soccorsi, sul posto sono intervenute tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco. Gli agenti della Locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.