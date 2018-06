Mancata precedenza all'incrocio, grave uno scooterista

Un punto che sovente è teatro di scontri e incidenti gravi, l'incrocio tra via Achille Pozzi e via Cascina Cervo a Carpenedolo. Ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:15, l'ultimo schianto, tra un'automobile ed uno scooter.

A bordo di una Volkswagen Golf c'era un 20enne del posto, mentre a bordo di uno scooterone Yamaha Majestic viaggiava un 37enne di Castiglione delle Stiviere, diretto verso casa dopo la spesa al supermercato. Forse a causa del sole - che potrebbe averlo disturbato - il 20enne all'atto di svoltare in via Cascina Cervo non ha visto la due ruote, centrandola in pieno in uno scontro frontale.

Scaraventato sull'asfalto dopo aver sfondato il parabrezza della Golf, il motociclista ha riportato diverse fratture e traumi, salvandosi solo grazie al casco. Trasportato presso l'ospedale Poliambulanza, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Solo graffi e contusioni lievi per l'automobilista, trasportato invece all'ospedale di Montichiari. Sul posto nel frattempo erano rimasti i due mezzi incidentati, e tutta la spesa del supermercato sparsa sull'asfalto.