Travolge un ciclista e scappa: è caccia al pirata della strada

Ancora un ciclista investito da un'auto poi fuggita nel traffico. La vittima dell'incidente è un uomo di 35 anni: non ha rimediato gravi traumi, per fortuna, ma la bici è stata pesantemente danneggiata. Del conducente dell'auto non c'è invece nessuna traccia.

Il sinistro è avvenuto lunedì sera, poco prima delle 20.30 a Carpendolo, lungo la provinciale 343: il 35enne sarebbe stato urtato da un'utilitaria all'altezza della rotonda che porta in tangenziale.

Il ciclista è caduto sull'asfalto, rimediando lievi ferite al braccio e all'anca. L'automobilista, pare sia una donna, non si sarebbe fermata a soccorrerlo. L'uomo però non è riuscito a vedere la targa né tantomeno a riconoscere il modello di utilitaria. A rintracciare l'auto pirata ci penseranno le forze dell'ordine.