Spaventoso incidente: auto sbanda, esce di strada e si ribalta più volte

Un dinamica da brividi quella dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di giovedì a Carpenedolo, in località Lame, lungo la strada che attraversa le campagne del paese: un'auto fuori controllo si è ribaltata più e più volte, schiantandosi a lato della carreggiata.

Una tragedia per fortuna soltanto sfiorata. Al giovane uomo al volante della monovolume, una Toyote Ulisse, è andata davvero bene: se la sarebbe cavata con seri traumi e lesioni, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Dopo le prime cure sul posto è infatti stato trasportato all'ospedale di Montichiari e ricoverato in codice giallo.

Negli istanti successivi allo schianto, che si è verificato poco prima delle 8, si è infatti temuto il peggio: la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Come detto, l'allarme è rientrato poco dopo: l'automobilista, un 30enne di casa a Castel Goffredo (comune del Mantovano) non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita.

L'esatta ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale di Carpenedolo, che si è occupata dei rilievi. Stando ai primi accertamenti, il 30enne avrebbe fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo della monovolume finendo per invadere l'opposta corsia. Una volta finita fuori strada, l'auto si sarebbe capovolta diverse volte, finendo ruote a all'aria a ridosso di un albero.