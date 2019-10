Schianto in moto a Trescore: morto Simone Marongiu, 18enne di Capriolo

Il sottile filo di speranza a cui erano aggrappati i familiari gli amici di Simone Marongiu si è spezzato nella notte tra lunedì e martedì. Non ce l'ha fatta il 18enne di casa a Capriolo, troppo gravi i traumi al capo riportati nel drammatico schianto avvenuto nel weekend.

L'incidente

L'incidente nella notte tra sabato e domenica a Trescore, nella Bergamasca, non lontano dalle terme. Il giovanissimo centauro bresciano, a bordo della sua moto Aprilia, stava attraversando il paese probabilmente per tornare a casa, distante poco più di 20 chilometri.

All'incrocio di Via Cherio era stato travolto da un'auto guidata da un 28enne che abita in zona, e che non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo, ma le responsabilità sono al vaglio della Stradale.

Tutto il paese faceva il tifo per lui

Un impatto violento: il 18enne era stato sbalzato rovinosamente a terra, a diversi metri di distanza, rimediando un gravissimo trauma cranico. Simone era stato trasferito d'urgenza a Bergamo, all'ospedale Papa Giovanni: era ricoverato un Rianimazione, in coma. Per due giorni tutta Capriolo aveva pregato per lui, poi la più tragica delle notizie arrivata dal nosocomio in piena notte: il cuore del 18enne aveva smesso per sempre di battere.