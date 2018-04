Falciate da un'auto mentre attraversano sulle strisce: due ragazzine in ospedale

Stavano attraversando sulle strisce pedonali, quando sono state travolte da un'auto: a seguito dell'impatto le due ragazzine, di 15 e 16 anni, sono state sbalzate sull'asfalto. Serie le lesioni riportate e grande lo spavento per chi ha assistito alla scena.

L'incidente si è verificato venerdì sera lungo via IV Novembre a Capriolo: l'allarme è scattato attorno alle 21.30 e sul posto si sono precipitate due ambulanze. Dopo le prime cure in loco, le due amiche, entrambe residenti nel comune franciacortino, sono state trasportate al pronto soccorso pediatrico del Civile, dove sono state ricoverate in codice giallo: non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi di rito sono stati raccolti da una pattuglia dei Carabinieri di Palazzolo. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il conducente dell'auto - una berlina Volkswagen- si sarebbe accorto delle due ragazzine solo all'ultimo momento, a causa del traffico intenso, e non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto. Il giovane al volante, residente nella zona, si è immediatamente fermato per prestare soccorso alle giovani.