Mamma attraversa sulle strisce pedonali, auto investe il passeggino e la sua bimba

Tanta paura, ma per fortuna nulla di grave, per un incidente avvenuto lunedì pomeriggio in via Adro a Capriolo.



Verso le 14.45, una giovane mamma di origini senegalesi stava per attraversare la strada con la sua bimba di 4 mesi nel passeggino. In quel momento passava una Lancia Delta: la donna al volante non ha visto il passeggino, forse nascosto dietro alla colonnina dello speed check. Fortunatamente, l'automobilista è riuscita ad evitare un impatto troppo violento.



Dopo l'allarme al 118, subito si sono precipitate in soccorso un'ambulanza da Capriolo e un'automedica da Sarnico: a seguito delle prime cure sul posto, la piccola è stata accompagnata al Papa Giovanni di Bergamo, dov'è stata ricoverata in codice giallo.