Raggiunge la madre coinvolta in un incidente: viene travolta da un pirata della strada

Ha risposto alla richiesta d'aiuto della madre correndo sul luogo dell'incidente, ma mai avrebbe immaginato di essere a sua volta protagonista di un altro sinistro: è stata travolta da un'auto proprio mentre raggiungeva l'anziano genitore. La macchina che l'ha investita non si è nemmeno fermata a prestare soccorso, mentre lei si è rialzata a fatica e ha continuato la sua corsa.

Protagoniste dell'episodio, raccontato dal Giornale di Brescia, una 43enne capriolese e la madre di 70 anni. Tutto è accaduto attorno alle 12.30 di venerdì lungo via per Caleppio, a Capriolo. La Ford Fiesta sulla quale viaggiava l'anziana è stata urtata da un'altra utilitaria, il cui conducente è poi risultato positivo all'alcol test. Nulla di grave, solo un banale tamponamento che ha però scosso la pensionata: ha impugnato il telefono per chiedere aiuto alla figlia.

La 43enne, che lavora in un ufficio della zona, si è diretta a passo spedito verso il luogo del tamponamento: mentre camminava sul ciglio della strada è stata investita da un'utilitaria, che non si è fermata a prestare soccorso, ed è rovinata a terra. Nonostante le lesioni riportate la donna è riuscita ad alzarsi e a raggiungere l'anziana madre.