Auto invade la corsia, camion evita il frontale ma finisce nel fossato

Ha sterzato a destra per evitare l'impatto con un'auto ed è finito nel fossato lungo la carreggiata, con il camion piegato di lato. È accaduto martedì mattina a Capriolo, lungo la Provinciale 469.

Un grosso tir arrivato in prossimità del cimitero sarebbe stato costretto a una improvvisa manovra verso destra, per evitare l'impatto frontale con un'auto che procedeva nella direzione opposta e che avrebbe invaso la sua corsia: la banchina ha ceduto e il mezzo pesante è finito nel fossato, totalmente piegato a destra.

Lo ha raccontato lo stesso conducente del camion alla polizia locale di Capriolo, giunta sul posto dopo la segnalazione. Ancora da capire se la macchina, che non si è nemmeno fermata, fosse in fase di sorpasso o se all'orgine dell'improvvisa sbandata ci fosse un malore o una distrazione.

Il conducente del tir è uscito illeso dall'incidente, ma è stato necessario l'intervento di una gru per rimettere in carreggiata il veicolo, con qualche disagio per il traffico. La strada Provinciale è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di rimozione dell'autocarro, poi il traffico è tornato regolare.