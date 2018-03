Attraversa la strada di corsa, bimbo travolto da un'auto

Si è lanciato nel traffico e attraversato la strada di corsa: è stato travolto da un'auto a pochi passi dall strisce pedonali. Un urto piuttosto violento: il bimbo, di 9 anni, sarebbe finito contro la fiancata dell'utilitaria (una Renault Clio) piombando poi sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, lungo via IV Novembre a Capriolo. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 14: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medica, oltre ai carabinieri di Capriolo.

Le condizioni del piccolo sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento: lamentava forti dolori a una gamba ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per lui pare nulla di troppo preoccupante: una caviglia fratturata.

Grande spavento per l'uomo alla guida della Clio, un 67enne del posto: si è immediatamente fermato a prestare soccorso e ha allertato il 112. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, il bimbo si sarebbe lanciato in mezzo alla strada senza curarsi delle macchine che sopraggiungevano: l'automobilista non avrebbe potuto far nulla per evitare l'impatto.