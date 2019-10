Schianto auto-scooter all'incrocio, centauro sbalzato per metri sull'asfalto

Forse non l'ha visto arrivare: ma può anche essere che lo scooterone stesse viaggiando a velocità sostenuta. Spetta alla Polizia Locale cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale di mercoledì a Capriolo, nel tardo pomeriggio poco prima delle 19: ad avere la peggio il centauro 56enne a bordo della due ruote, ricoverato in ospedale a Chiari, in codice giallo, con varie contusioni e una spalla rotta.

Illesa la conducente della Fiat 500 coinvolta nell'incidente, una dona di 50 anni: stava svoltando a sinistra in Via Donatori di Sangue, strada interna al paese, quando all'improvviso è arrivato lo scooterone. Impatto inevitabile: il mezzo ha centrato il paraurti anteriore sinistro dell'auto, il centauro è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto.

Non pochi i disagi al traffico, quasi all'ora di punta: la strada è rimasta chiusa a lungo, in entrambi i sensi di marcia, per permettere le operazioni di soccorso. Il ferito è stato medicato in loco, e poi trasferito in ospedale: sul posto, oltre all'automedica, anche un'ambulanza dei volontari di Capriolo.