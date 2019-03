Pauroso frontale davanti al ristorante: 5 feriti, uno è in gravi condizioni

LAGO DI GARDA. Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, domenica 3 marzo, a Spiazzi sulle pendici del Monte Baldo, lungo la strada Provinciale 8. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente, poco prima delle 17, all'altezza del ristorante "La Baita".

A seguito dell'impatto, cinque persone sono rimaste ferite. Il paziente più grave, un uomo in codice rosso, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Gli altri quattro feriti sono stati accompagnati in codice giallo negli ospedali di Peschiera e di Negrar.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118 intervenuto con un'automedica, l'elicottero e un'ambulanza, sono inoltre giunti i vigili del fuoco di Bardolino per la messa in sicurezza dell'area e - infine - gli agenti della Stradale per i rilievi del caso.



Fonte: Veronasera.it