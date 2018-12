Schianto tra auto nel primo mattino, due feriti portati in ospedale a Brescia

Brutto incidente nel primo mattino di venerdì a Capriano del Colle. Per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate in via Caprianella, all'altezza dell'incrocio con la Provinciale 73, la strada che - costeggiando il fiume Mella - collega il centro del paese alla frazione di Fenili Belasi.

L'allarme in codice rosso alla sala operativa del 112 è arrivato poco dopo le 6.40. Subito sono state inviate tre ambulanze: dopo le prime cure sul posto, i due conducenti - un 41enne e una 51enne - sono stati trasportati alla Poliambulanza e all'ospedale Civile di Brescia. Solo uno di loro ha riportato lesioni serie, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione, fortunatamente.

Rilievi e testimonianze sono stati raccolti da una pattuglia della polizia stradale: sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.