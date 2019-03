Perde il controllo della moto, poi scivola sull'asfalto: biker soccorso dall'eliambulanza

Brutta caduta in moto lungo la strada che da Capovalle scende verso Idro. Protagonista un centauro di 29 anni che, verso le 17.20 di sabato, ha perso il controllo della sua due ruote, cadendo rovinosamente in località Campei.



Il giovane avrebbe strisciato sull'asflato per diversi metri: fortunatamente, si è fermato prima di scontrarsi contro altri veicoli.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza, che ha portato il ferito in ospedale, al Civile di Brescia, per il ricovero in codice giallo: per lui serie lesioni, quindi, ma non è però in pericolo di vita.