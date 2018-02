Auto sbanda di colpo, poi lo schianto frontale: tre feriti in ospedale

Incidente stradale giovedì pomeriggio a Capo di Ponte, lungo la Strada Statale 42 del Tonale, e davvero una tragedia sfiorata: forse a causa di un malore, o di un colpo di sonno, un 60enne alla guida di una Fiat Croma avrebbe improvvisamente sbandato, attraversando la carreggiata e provocando così uno schianto frontale dalla parte opposta di marcia.

Un impatto violentissimo, come testimoniano le automobili andate in gran parte distrutte. Per lunghi attimi si è temuto il peggio: da Bergamo è stato fatto decollare l'elicottero, sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato anche due ambulanze e l'automedica.

In tutto si contano due vetture coinvolte, e tre feriti: il 60enne alla guida della Croma, la compagna di circa 50 anni (che è quella ad aver avuto la peggio, trasferita con l'elisoccorso al Giovanni XXIII di Bergamo) e un ragazzo di 20 anni alla guida di un Chrysler, che suo malgrado si è trovato di fronte l'altra vettura e non ha potuto fare niente per evitarla.