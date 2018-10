Due cani investiti e uccisi in meno di un'ora: indaga la Polizia locale

Due cani investiti e uccisi in meno di un'ora: a Brescia si cercano i responsabili. Tutto è successo in rapida sequenza, prima in Via XXV Aprile e poi in zona San Polo: sull'accaduto sono in corso le indagini della Polizia Locale. Gli automobilisti che non si sono fermati rischiano una denuncia per omissione di soccorso.

Gli agenti sono a caccia di testimoni oculari: sui luoghi degli incidenti infatti è già stata verificata la mancanza di telecamere, che in caso contrario sarebbero state utili per ricostruire la dinamica e soprattutto per inquadrare la targa degli investitori.

Il primo cane è stato investito e ucciso in pieno centro, intorno alle 18.45 in Via Spalti San Marco. Meno di un'ora più tardi, e a meno di tre chilometri di distanza, lo stesso destino per il secondo cane: erano circa le 19.30, in Via San Polo all'incrocio con Via Botticelli.

Sulla strada sono rimaste le carcasse dei due poveri animali, ormai senza vita: altri automobilisti di passaggio hanno segnalato la cosa alle forze dell'ordine. La certezza è che in nessun caso chi li ha investiti si è poi fermato a verificare cosa fosse successo. E non si può ancora escludere la macabra ipotesi che sia stata la stessa persona.