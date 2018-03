Camion si ribalta in tangenziale: code e rallentamenti

Verso le 11 di martedì, un camion ribaltato su un fianco lungo la Tangenziale Sud, poco dopo lo svincolo per la tangenziale Est in direzione di Ponte San Marco.

Il conducente è rimasto ferito in modo lieve, ma è stato comunque portato alla Poliambulanza di Brescia per accertamenti.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Stradale e i vigili del fuoco, all’opera per rimuovere il pesante mezzo. Si segnalano code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.