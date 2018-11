Auto contro un camion, grave ragazza: le terribili immagini dell'incidente

E' ricoverata in gravi condizioni, ma non sembra essere in pericolo di vita, la 33enne di Padova coinvolta nello spaventoso incidente avvenuto giovedì mattina a Desenzano del Garda.



Lo schianto intorno alle 7, subito dopo il McDonald's e in direzione Brescia. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, la ragazza è poi stata trasferita in eliambulanza - atterrata in un campo in località Feniletto - nel nosocomio cittadino. Illeso l'uomo al volante del mezzo pesante. La dinamica dell'incidente non è stata ancora accertata.