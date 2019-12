Guida ubriaco con i figli piccoli a bordo, sbanda e provoca un maxi incidente

Era ubriaco il conducente della Peugeot 308 che ha scatenato il maxi-tamponamento di martedì mattina sulla Provinciale tra Calvisano e Montichiari, con tre vetture coinvolte. Lo confermano gli esiti dell'alcol test effettuato in loco dai carabinieri di Carpenedolo, intervenuti per i rilievi: l'uomo alla guida, un 46enne di origini indiane, sarebbe risultato ubriaco più di due volte oltre il limite di legge, con un tasso alcolemico di 1,19 grammi per litro di sangue.

Immediato il ritiro della patente, e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ma la cosa ancora più grave, almeno dal punto di vista morale, è che in quel momento a bordo, sulla sua auto, c'erano anche i suoi figli piccoli. Sulla dinamica non ci sono dubbi.

La Peugeot guidata dall'indiano ha tamponato una Volkswagen Golf, innescando una carambola in cui è rimasta coinvolta anche una Dacia Sandero che stava svoltando a sinistra. Sono stati proprio gli automobilisti coinvolti nel sinistro ad allertare il 112: in pochi minuti sul posto erano già arrivati i carabinieri. Per fortuna, nessun ferito: anche i due bambini stanno bene.