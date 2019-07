Sbanda e finisce nel canale: l'auto si ribalta, gravissima una giovane donna

E' uscita da strada da sola, sulla Sp69 in territorio di Mezzane, frazione di Calvisano, in direzione Carpenedolo: si è ribaltata a bordo della sua Fiat Idea dopo aver perso improvvisamente il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. Lo schianto mercoledì sera poco dopo le 20: la vittima è una giovane donna di 39 anni, ricoverata in gravissime condizioni al Civile.

Rianimata a lungo sul posto prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale. Per lunghi attimi si è temuto il peggio: i soccorritori l'hanno trovata ancora all'interno della sua auto, priva di sensi. Le procedure sanitarie hanno però avuto esito positivo. E la donna è ancora viva, ricoverata in ospedale, ma con ferite in tutto il corpo e un trauma cranico.

Auto ribaltata nel canale

A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio che avrebbero assistito in diretta alla scena. In pochi minuti sul posto, oltre alla Polstrada, anche l'ambulanza, l'automedica e i Vigili del Fuoco. Pare che la 39enne, mentre percorreva un rettilineo, abbia cominciato a sbandare senza più riprendersi.

Fino a concludere la sua folle corsa in un canale, con le ruote all'insù. Tutto è possibile, gli accertamenti sono in corso: due le ipotesi al vaglio degli agenti, sia quella di un malore – probabile, visto il caldo – sia quella di un'azzardata distrazione.